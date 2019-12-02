Трамп: "У нас хорошие отношения с Турцией, это надежный партнер"

Турция - хороший участник блока, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Лондоне. "Мне нравится Турция, я хорошо знаком с президентом Эрдоганом. Он хороший член НАТО или будет им", - цитирует РИА Новости Трампа.

По его словам, у США и Турции были примеры удачного партнерства: "У нас был хороший опыт совместной работы во время операции по устранению аль-Багдади. У нас хорошие отношения с Турцией. Турция - надежный партнер".

При этом глава Белого дома обрушился с критикой на своего предшественника - Барака Обаму: «Администрация Обамы пообещала Турции Patriot, но не продала. Она не поставила Турции ракеты. И через какое-то время Турция купила российские системы».

Трамп подчеркнул, что Турции нужны лучшие военные самолеты в мире: «Они хотят купить много самолетов, и закупили их на миллиарды долларов».