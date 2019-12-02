Подходи к стенду Nar на выставке BakuTel и выиграй смартфон

Самый молодой мобильный оператор страны - Nar участвует в 25-й Международной выставке телекоммуникационных и информационных технологий - BakuTel-2019. Всегда отличающийся своими клиентонаправленными решениями и новинками Nar встречает посетителей на юбилейной выставке с интерактивным стендом.

Nar предоставляет возможность абонентам участвовать в конкурсе, загрузив приложение Nar+, позволяющее управлять аккаунтом еще легче. Победители конкурса, который будет проводится в течение всей выставки, будут объявляться в конце каждого дня и награждаться современными смартфонами.

Одной из особенностей стенда является представление интересных активити, воплощающих в себе высокое качество сети Nar. Так, каждый участник выставки получает шанс протестировать игры виртуальной реальности в специально отведенной закрытой зоне. Помимо этого, посетители также могут прямо на месте протестировать сеть 4G.

Мобильный оператор приглашает всех к стенду Nar с 3 по 6 декабря в Баку Экспо Центре.