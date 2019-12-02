Как говорится в заявлении, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и Министерства образования, появились основательные подозрения в том, что директор Огузской профессионально-технической школы, находящейся в селе Баян Огузского района, Азер Неджмеддинов посредством других работников школы, пользуясь пластиковыми картами учащихся, предоставленными им ОАО «Kapitalbank», в 2017-2019 годах присвоил их ежемесячные стипендии.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по статье УК 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями).

Для проведения полного и объективного следствия по уголовному делу решением суда был проведен обыск в служебных кабинетах А.Неджмеддинова, старшего мастера Имдада Исмаилова, главного инженера и других работников, в подсобных помещениях, в том числе в доме А.Неджмеддинова в селе Керимли. Были обнаружены и изъяты принадлежащие учащимся профессионально-технической школы 39 пластиковых карт, 600 манатов, выплаченные учащимися в качестве оплаты за обучение, а также другие важные для дела документы и вещественные доказательства.

На основании предварительных улик, собранных в ходе следствия, появились основательные подозрения в совершении А.Неджмеддиновым указанных незаконных действий, он был задержан в качестве подозреваемого.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обвиняемых и учащихся, законные права которых были нарушены.