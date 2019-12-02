Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте в ходе проверки рентгеном на таможенном почтовом посту посылки, прибывшей из США на имя гражданина Азербайджана Орхана Азаева, обнаружили в ней подозрительные предметы, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В инвойсе было указано, что в посылке находятся документы, 6 коробок цветных карандашей, 11 детских игрушек и 3 коробки с пазлами. В этих коробках с пазлами были обнаружены 8 пакетов, на которых было написано FUEL 420 и Marijuana Product, в которых содержались вещества красного цвета. Также в коробках с пазлами были обнаружены 45 мундштуков электронных сигарет с жидкостью внутри.

Принимавший посылку, прибывшей на имя Орхана Азаева, гражданин Азербайджана Этибар Бабаев заявил, что Орхана Азаева сейчас нет в стране.

Для получений объяснений по поводу подозрительных предметов в посылке Этибар Бабаев был приглашен в Главное таможенное управление на воздушном транспорте. Однако, воспользовавшись тем, что автомобиль, на котором его везли в Управление, попал в пробку, Этибар Бабаев открыл дверь машины и сбежал.

После этого для того, чтобы задержать этих двух человек, была создана оперативная группа.

На основании полученной информации, члены оперативной группы задержали Орхана Азаева, когда он хотел покинуть Азербайджан рейсом Баку-Москва. В его чемодане были обнаружены незадекларированные ранее в одной конвалюте 2 красные и в двух конвалютах 16 белых таблеток, 1 мундштук электронной сигареты с жидкостью внутри и один аппарат электронных сигарет.

Орхан Азаев заявил, что посылку на его имя заказал его старый знакомый Этибар Бабаев. Он сказал, что не знает содержимого посылки, а найденные в его чемодане лекарственные препараты он принимает в качестве болеутоляющих средств.

Согласно заключению Центра судебной экспертизы Минюста, жидкость в мундштуках электронных сигарет оказалась смолой гашиша, общим весом 23,8 грамма. А в составе красного вещества, обнаруженного в восьми пакетах, был тетрагидроканнабинол, содержащий наркотически активные вещества конопли.

Найденные в чемодане красные и белые таблетки оказались психотропным средством трамадолом, а мундштуке электронной сигареты была смола гашиша.

Напомним, что трамадол включен в список психотропных препаратов, запрещенных к обороту на территории Азербайджана.

По факту ведется расследование.