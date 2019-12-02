Российский бизнесмен выстрелил в чиновника
В Нижегородской области бизнесмен Вадим Терехов выстрелил из ружья в главу администрации Шеманихинского сельсовета Алексея Дорофеева, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, таким образом предприниматель хотел решить давний земельный вопрос. В результате происшествия чиновник получил легкое ранение. От госпитализации пострадавший отказался.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
В июне сообщалось, что в Подмосковье в заместителя начальника инспекции Контрольно-счетной палаты Москвы Андрея Тышко выстрелили из травматического пистолета. Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали.