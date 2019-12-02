Спецслужбы Армении пугают пользователей соцсетей азербайджанцами фото
Служба национальной безопасности Армении выступила с предупреждающим заявлением, опубликовав содержащую социальный призыв фотографию на своей странице в Facebook, сообщает «Русарминфо».
«Не переписывайся о своей армии, пользователь может быть представляющимся армянином азербайджанцем», - гласит надпись на фотографии.
В спецслужбе также призвали всех граждан воздержаться от переписки в соцсетях с незнакомцами на военные темы, а в случае возникновения проблемы обратиться в СНБ.