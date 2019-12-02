Эрдоган о встрече "четверки" по Сирии в Лондоне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение итогами четырехстороннего саммита по Сирии в Лондоне, в ходе которого турецкий лидер провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном, передает Аnadolu.

Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе четырехсторонней встречи планы Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии. Встреча глав Турции, Германии, Франции и Великобритании прошла на полях саммита НАТО в Лондоне.

"Встреча "четверки" по Сирии прошла вполне хорошо", - цитирует Эрдогана агентство.

Сообщается, что встреча продолжалась более часа.