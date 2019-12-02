Глава государства поставил перед Бакинским транспортным агентством задачу обеспечить людям с ограниченными возможностями равный с другими людьми доступ к физической среде и транспортным услугам. За прошедший период в связи с выполнением поставленных задач был реализован ряд проектов. Эти меры, которые являются частью социальной политики президента Азербайджана Ильхама Алиева в отношении граждан с ограниченными возможностями, впервые оцениваются в транспортной системе города.

Доступность городского транспорта является одним из самых важных моментов с точки зрения реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями, их полноценного участия в жизни общества и создания условий для их социальной интеграции.

Первым шагом в обеспечении доступности транспорта стало создание ООО BakuBus и приобретения автобусов, соответствующих особенностям людей с ограниченными физическими возможностями. И если на первом этапе таких автобусов было 300, то теперь их число доведено до 500. Если учесть еще 300 современных автобусов, приобретенных, на основании распоряжения главы государства об обновлении автобусного парка, то эта цифра становится еще большей. Доступность была указана в качестве основного фактора в требованиях, предъявляемых к автобусам.

Одним из важных моментов, который следует учитывать, когда речь идет о доступности транспорта, является совместимость пешеходной инфраструктуры. С этой целью на тротуарах началось оборудование пандусов, находящихся на одном уровне с пешеходными переходами. Согласно последней статистике, на 130 бакинских улицах и проспектах были установлены около 2 тысяч пандусов. На первом этапе они были оборудованы на центральных улицах и проспектах. Сейчас ведется работа по созданию соответствующих условий вдали от центра города вокруг реабилитационных центров, куда приходят люди с ограниченными возможностями. Для людей с нарушениями зрения и в целях поощрения пешеходов к использованию своих переходов и повышения их безопасности пандусы были оборудованы покрытием, предупреждающим о приближении к переходу (тактильные полы).

В рамках выполнения поручений главы государства, которые он дал Агентству в связи с доступностью, был реализован еще один проект, связанный с людьми с ограниченным зрением. Так, пять улиц уже на всем протяжении пешеходных тротуаров оборудованы тактильными полами.

На считающимся новинкой в системе городского транспорта Центре обмена транспортом (транспортный хаб) «Кёроглу» доступность обеспечена полностью. И на перронах, и на всей территории парка оборудованы тактильные полы.

Важным вопросом, с точки зрения удобства людей с ограниченным зрением, является установка светофоров с звуковыми сигналами.

За прошедший период БТА в различных местах города, на улицах, по которым чаще ходят люди с ограниченным зрением, установило такие светофоры.

БТА в рамках проектов по социальной ответственности одновременно с этим проводит мероприятия по обеспечению доступности услуг транспорта для людей с ограниченными физическими возможностями. Так между БТА и Национальным параолимпийским комитетом Азербайджана был подписан меморандум, согласно которому Агентство безвозмездно будет обеспечивать транспортными средствами спортсменов во время соревнований и спортивных мероприятий Комитета. 10-15 мая 2019 года обеспечение транспортом местных и иностранных участников соревнований Баку-2019 Гран-при было осуществлено БТА. Помимо этого, ежегодно в Агентство поступают обращения с просьбой об организации перевозок участников различных мероприятий – людей с ограниченными физическими возможностями. И каждое из этих обращений получает положительный отклик.