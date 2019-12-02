Ракетный удар по американской базе в Ираке

Расположенная к западу от Багдада военная база, на которой дислоцированы американские военнослужащие, подверглась во вторник ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал As Sumariya со ссылкой на заявление силовых структур Ирака.

"Пять ракет упали сегодня на территории базы Айн-эль-Асад (военно-воздушная база, расположенная в западной провинции Анбар), - отметили в правоохранительных органах. - Информации о пострадавших не поступало". Кто именно может стоять за этой атакой, информации пока нет.

На территории Ирака находятся несколько военных лагерей, в которых расквартированы военные США. Так, в конце октября аналогичное нападение было совершено на базу в районе Эт-Таджи на севере иракской столицы. Тогда также никто не пострадал.