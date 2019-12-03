В Сирии ликвидировали командира "Джебхат ан-Нусры"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) международной коалиции ликвидировал командира террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" в сирийской провинции Идлиб, передает РИА Новости.
"Командир "Хайат Тахрир аш-Шам" Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба", - передает радиостанция Sham FM. "Хайат Тахрир аш-Шам" ранее называлась "Джебхат ан-Нусра".
Отмечается, что ликвидированный боевик также тренировал боевиков террористической группировки "Асаиб Хамра".