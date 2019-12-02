Во Франции антисионизм признали новой формой антисемитизма
Во вторник, 3 декабря, Национальное собрание Франции приняло большинством голосов резолюцию, согласно которой антисионизм является новой формой антисемитизма. Это решение поддержали 154 депутата, проголосовали против – 72, сообщает NEWsru.co.il.
Таким образом, Франция приняла определение антисемитизма, предложенное Международным альянсом в память о Холокосте и утвержденное Европейским парламентом.
Днем ранее к французским парламентариям обратились с письмом 127 еврейских ученых и философов, которые просили отклонить новую формулировку. По их мнению, это решение приведет к запрету любой критики в адрес Израиля, что, в свою очередь, противоречит принципам свободы слова.
Министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал решение парламента Франции принять определение антисемитизма, утвержденное Международным альянсом памяти Холокоста (IHRA).