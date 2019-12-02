Евро-2020 через 6 дней после «Формулы»: успеют ли очистить Баку?

В июне 2020 года Азербайджан примет сразу два масштабных спортивных события. 5 июня на улицах Баку стартует «Формула-1», основная гонка которой пройдет 7-го числа. А уже спустя шесть дней, 13 июня, Бакинский Олимпийский стадион примет первый из четырех матчей футбольного чемпионата Европы. В рамках 1-го тура в группе «А» сойдутся сборные Уэльса и Швейцарии. При этом огромный поток болельщиков хлынет в Баку уже 11-12 июня.

Сразу после воскресной гонки, по традиции, начнутся работы с целью как можно скорее открыть движение автотранспорта. При этом на то, чтобы полностью избавить город от «следов» «Формулы-1», может понадобиться несколько недель. Согласитесь, что огромной армии болельщиков сборных Уэльса, Швейцарии и Турции будет не очень удобно передвигаться среди бетонных редутов в центре Баку. К тому же это не только не комфортно, но и не эстетично – все-таки многочисленные иностранные гости, которые приедут на Евро, должны увидеть столицу Азербайджана во всей ее красе, а не окутанную решетчатыми заборами и каменными плитами.

Строительные работы для подготовки бакинских улиц к «Формуле» начнутся в марте. Как известно, за несколько дней до старта соревнований центр города полностью перекрывается. Как обычно, на площади Азадлыг будет функционировать пит-стоп здание, в различных точках будут установлены пропускные пункты и надземные переходы, а также специальные ограждения вдоль трека.

Так успеют ли полностью очистить город за тот небольшой промежуток времени, который будет отделять Гран-при Азербайджана от матча Уэльс – Швейцария?

По словам Нигяр Арпадараи, главы отдела маркетинга и коммуникаций операционной компании BakuCityCircuit, занимающейся организацией гонок «Формулы-1» в Баку, на этот раз, учитывая проведение игр Евро-2020, постсоревновательные работы будут проводиться в ускоренном режиме.

«Конечно, будет сделано все, чтобы в максимально быстрые сроки очистить город от бетонных плит, решеток и прочих строительных конструкций, которые будут установлены для проведения гонок «Формулы-1», - заявила haqqin.az Нигяр Арпадараи. - Хорошо, что в нашем распоряжении будет почти неделя для этого.

Уже известно, что в первом матче Евро-2020 в Баку, 13 июня, сыграют сборные Уэльса и Швейцарии. Нам бы очень хотелось, чтобы те же валлийские и швейцарские болельщики прилетели в Баку заранее с целью посетить Гран-при Азербайджана, а затем остались в нашей столице в ожидании футбольных баталий. Кстати, пока именно европейцы активнее всего раскупают билеты на «Формулу-1» в Баку. Продажа началась 22 октября. Хочу напомнить, что до 15 января билеты можно купить со скидкой».

Напомним, что после матча Уэльс – Швейцария Баку примет игры Турция – Уэльс (17 июня), Швейцария – Турция (21 июня), а также четвертьфинальный матч (4 июля).

Также стоит отметить, что ходили разговоры о том, чтобы провести Гран-при Азербайджана 28 июня, ровно посередине между третьим и четвертым матчами. Но затем от этой идеи, к счастью, отказались.