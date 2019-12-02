В России открыли стрельбу по прохожим: есть жертвы

В российском городе Пермь местный житель открыл огонь из ружья по прохожим, сообщает краевое управление Следственного комитета.

Инцидент произошел ранним утром 4 декабря. Сначала злоумышленник, находившийся в состоянии опьянения, начал стрелять из окна своей квартиры, затем вышел с охотничьим ружьем на улицу и открыл огонь по прохожим.

В результате погибла одна женщина. Также ранения получили один мужчина и сотрудник Росгвардии, участвовавший в задержании преступника.

Нападавший — 50-летний ранее судимый мужчина — обезврежен и доставлен в полицию. Мотивы его действий устанавливаются.