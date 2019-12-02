Бурджанадзе едет в Москву "обсуждать наболевшие темы"

Бывший спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе отправилась с двухдневным визитом в Москву. Об этом сообщил один из лидеров партии Георгий Ахвледиани, добавив, что она поехала в Россию вместе с сыном Анзором Бицадзе, который является членом правления "Демократического движения".

В Москве у Бурджанадзе пройдут встречи с представителями политических и экспертных кругов, темы которых "традиционно будут касаться российско-грузинских отношений", отметил Ахвледиани. Их цель - "перевести в режим диалога и перенести на стол переговоров" "напряженную ситуацию", "которая существует между нашими странами", заявил он.

"Будут обсуждаться все наболевшие темы, которые стоят между Россией и Грузией", - цитирует его Sputnik Грузия. Лидер "Демократического движения" вернется в Грузию завтра.