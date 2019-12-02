Сегодня Конституционный суд решит судьбу Милли Меджлиса

Сегодня состоится заседание пленума Конституционного суда Азербайджана, на котором будет рассмотрен запрос президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

28 ноября Политсовет правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), составляющей большинство в парламенте, направил Милли Меджлису обращение о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, в связи с чем попросил созвать заседание. В соответствии с частью III ст. 95 Конституции Азербайджана, Милли Меджлис полномочен обсуждать такие вопросы и принимать решение.

2 декабря Милли Меджлис вынес обращение на обсуждение и принял решение «Об обращении к президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана». Президент Азербайджана направил в Конституционный суд запрос в связи с соответствием Конституции вопроса о роспуске парламента, указанного в обращении Милли Меджлиса.