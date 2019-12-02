По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева руководящий состав Минобороны, побывав в воинских частях в прифронтовой зоне и на боевых позициях, встретился с личным составом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Встретившись с личным составом, несущим дежурство на боевых постах, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил устойчивость обороны, состояние готовности к зимнему периоду, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, а также с командно-наблюдательного пункта, наблюдал за позициями противника.

В прифронтовой зоне руководство Минобороны приняло участие в церемонии открытия “Родника шехидов”, на территории были посажены чинары.

После заслушивания докладов об оперативной обстановке, министр обороны дал соответствующие указания в связи с обеспечением постоянной боеготовности подразделений.

Министр обороны также посетил новый инженерный городок, расположенный вблизи прифронтовой зоны. Было сообщено, что в городке создана необходимая инфраструктура для организации и проведения инженерной подготовки на высоком уровне, совершенствования навыков личного состава по выполнению задач инженерного обеспечения в сложных боевых условиях с учетом рельефа местности.

В учебном центре, построенном в соответствии с условиями, близкими к реально боевым, предусмотрены совершенствование практических навыков управления и применение специальной техники в сложных рельефных и суровых климатических условиях, а также отработка боевых задач.

Министр обороны наблюдал за полевыми занятиями, проведенными с различными подразделениями, дал соответствующие указания командованию Инженерных войск в связи с повышением уровня боеготовности личного состава и эффективным использованием боевых средств.