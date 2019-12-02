Роухани: Иран заинтересован в совместных с Азербайджаном проектах

Иран заинтересован в реализации совместных с Азербайджаном проектов по разведке и добыче нефти в Каспийском море, сказал президент Исламской Республики Хасан Роухани на встрече с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым, пишет IRNA.

«Иран следит за реализацией совместных проектов по разведке и добыче нефти на Каспийском море, надеемся, что данный вопрос будет активно обсуждаться на заседании межправительственной комиссии между Ираном и Азербайджаном», - заявил Роухани, подчеркнув важность строительства приграничных электростанций, в частности, в Худаферине.

Он отметил, что данный проект поможет углублению сотрудничества между двумя странами, и указал на важность развития научно-технических отношений: «Тегеран готов сотрудничать с Баку во всех технологических областях, и мы надеемся, что создание совместной промышленности может еще больше углубить это сотрудничество».