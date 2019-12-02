На вилле известного телеведущего нашли останки советского солдата

В саду на вилле известного германского телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме нашли о станки человека: по каске и боеприпасам определили, что это советский солдат.

Как передает таблоид Bild, скелет нашли в ходе строительных работ. Он был зарыт в землю примерно на 30 сантиметров, состояние костей указывало на то, что человек скончался много лет назад. В ближайшие дни эксперты изучат останки, чтобы определить время и конкретную причину смерти, затем они будут захоронены, передает РИА Новости.

О том, что останки принадлежат советскому солдату, заявил изданию руководитель подразделения Народного союза по уходу за воинскими захоронениями в федеральной земле Бранденбург Оливер Брайтхаупт, он сообщил, что «в этом нет сомнений».