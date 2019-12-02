В иракском городе Наджаф манифестанты в третий раз за неделю подожгли консульство Ирана, передает NEWSru.co.il.

В первый раз консульство подожгли 27 ноября. Тогда членам дипмиссии удалось покинуть здание за несколько минут до того, как в него ворвались демонстранты.

После поджога специальный советник председателя иранского парламента по вопросам внешней политики Хосейн Амир-Абдолахиан обвинил США, Израиль и Саудовскую Аравию в попытке подорвать демократический строй и независимость Ирака.

1 декабря консульство было подожжено во второй раз. Дипломаты вновь успели покинуть комплекс.