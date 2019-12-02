США заступились за уйгуров и готовят санкции против Китая

Палата представителей Конгресса США почти единогласно одобрила законопроект о соблюдении прав человека в отношении уйгурского населения в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Документ предусматривает введение санкций в отношении высокопоставленных китайских чиновников, в частности, секретаря комитета КПК в провинции Синьцзян Чэнь Цюаньго, сообщает Дойче велле.

В сентябре аналогичный законопроект, но с более мягкими формулировками принял американский Сенат. Теперь документы должны быть согласованы обеими палатами Конгресса и окончательный вариант подписан президентом Дональдом Трампом, чтобы приобрести статус закона.

Китай, в свою очередь, осудил принятие очередного американского законопроекта по Синьцзяну. "Китайская сторона выражает в связи с этим глубокое возмущение и заявляет решительный протест", - заявила официальный представитель МИД Хуа Чуньин, по словам которой, законопроект нарушает нормы международного права и международных отношений, является вмешательством во внутренние дела Китая. В заявлении китайского МИД отмечается, что в Вашингтоне грубо искажают реальные факты и политику центральных властей в отношении Синьцзяна.

По оценкам правозащитных организаций, в китайской провинции Синьцзян более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка, отмечает издание.