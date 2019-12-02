Роухани: Начнем переговоры с США в течение часа после снятия санкций

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности Исламской Республики пойти на переговоры с США "в течение часа". Это произойдет в том случае, если Соединенные Штаты отменят санкции против Ирана, уточнил он.

Если "президент США снимет санкции", то "мы в течение одного часа начнем переговоры", заверил он.

В свою очередь, США настаивают на том, что "сначала нужно провести переговоры, а потом снимать санкции", отметил Роухани.

Президент напомнил, что "Иран в течение 41 года находится под санкциями". "Но за последние два года давление стало максимальным", - цитирует его ТАСС. "Все усилия нашего правительства идут на то, чтобы минимизировать связанные с этим риски", - подчеркнул Рухани.