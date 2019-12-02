Дорожная полиция предупреждает водителей и пешеходов

Согласно информации Министерства экологии и природных ресурсов, с сегодняшнего вечера на территории страны ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям и пешеходам.

"Во избежание возможных дорожных аварий и других нежелательных инцидентов Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к водителям и призывает их быть внимательными при управлении автомобилем, выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, воздерживаться от резкого торможения, не совершать обгон и другие маневры без особой необходимости, соблюдать осторожность при проезде через лужи в дождливую погоду. С учетом высокой вероятности обледенения дорог в некоторых высокогорных районах страны лицам с небольшим водительским стажем не садиться за руль.

Пешеходы также должны учитывать резкую смену погодных условий и соблюдать меры безопасности на дорогах. Пешеходам рекомендуется, выходя на дорогу в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, отдавать предпочтение яркой одежде или одежде со светоотражающими элементами, не создавать опасность себе и другим участникам движения при переходе дороги", - говорится в сообщении дорожной полиции.