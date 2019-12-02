В Ираке из-за протестов отменили Рождество

Глава Халдейской католической церкви Ирака кардинал-патриарх Луис Рафаэль I Сако объявил об отмене празднования Рождества в память о согражданах, погибших во время акций протеста.

«В церквях и на улицах не будут устанавливаться рождественские елки, отменяется проведение каких-либо торжеств и приемов в патриархате», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия» заявление кардинала-патриарха, объяснившего такое решение «уважением к памяти погибших и раненым участникам акций протеста и сотрудникам сил безопасности, а также солидарностью с их семьями».

С октября в Ираке проходят протесты. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.