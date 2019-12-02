Вооруженный инцидент на азербайджано-иранской границе фото
Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана продолжают мероприятия по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС.
Согласно информации, 29 ноября на служебной территории погранотряда "Гёйтепе" погранвойск ГПС на служебной территории погранзаставы близ села Гаравулдаш Ярдымлинского района пограннаряд заметил передвижение неизвестного со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана.
С целью предупреждения нарушителя границы, не подчинившегося приказу пограннаряда остановиться, в воздух был открыт выстрел, однако нарушитель, пользуясь темным временем суток и сложностью рельефа, бросил сверток и побежал в обратном направлении. Территория была немедленно перекрыта, проведены поисковые мероприятия, в результате была обнаружена и изъята марихуана общим весом 4 кг 618 г.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.