На наши вопросы об этой инициативе отвечает председатель правления КБ Unibank Фаиг Гусейнов.

Unibank выделяет бюджет в размере 1 миллиона в долларовом эквиваленте на стимулирование внутренних инноваций и предложений. Эта инициатива является очередным компонентом в программе стратегической трансформации системы управления банка. 50% финансового результата, полученного вследствие применения инновационных проектов в первый год, достанутся автору (или авторам) идеи.

- Фаиг муаллим, Unibank всегда выделялся своими новшествами. Постоянные нововведения наблюдаются как с точки зрения управления, так и представления новых товаров рынку. В данный момент вы собираетесь представить рынку страны еще один проект, являющийся новшеством. В чем заключается особенность данного проекта?

- Мы приступили к процессу стимулирования внутренних инноваций в рамках программы стратегической трансформации систем управления банка. С целью поддержки внутренних инноваций были выделены финансовые средства в размере 1 миллиона в долларовом эквиваленте. Мы можем с гордостью отметить, что проект, который мы намерены осуществить, является первым проектом с таким бюджетом, выделяемым на инновации в банковском секторе Азербайджана.

- Можете ли подробнее рассказать нам о проекте? В каких целях и куда планируется направление достаточно большого бюджета?

- Цель заключается в поддержке идей, предусматривающих предложения по развитию IT систем, систем управлении бизнесом, а также инноваций в продуктах и услугах банка. Предлагаемые проекты могут также быть рациональными предложениями, предусматривающими уменьшение расходов банка в том или ином направлении. Главное, что по результатам внедрения этих проектов банком должен быть получен финансовый результат.

Процесс простой: в случае положительного решения правления банка по предложению, автору предложения/нового продукта предоставляется финансирование на осуществление данного проекта. Автор проекта принимает в нем самое непосредственное участие и являться гарантом получения итогов. По итогам проекта мы оцениваем результат и автор (или авторы) получает 50% финансового результата за первый год, полученный вследствие реализации проекта.

Проекты могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Максимальный срок проекта сейчас составляет 5 лет. Нами также уже утверждены стандартные формы бизнес-плана для инновационных проектов или нового продукта.

- Могут ли лица, не являющиеся сотрудниками Unibank, представлять свои рациональные предложения в рамках данного проекта?

- Каждый сотрудник Unibank имеет право на участие в данном проекте. Лица, не являющиеся сотрудниками Unibank, могут представить свои проекты и предложения мне на почту ниже и далее через присоединения к нашей команде. Прием проектов начнет проводиться сейчас, а выполнение утвержденных проектов начнется с начала следующего года. Мы будем рады видеть каждого, кто верит в собственную идею, инициативу и свой проект в наших рядах.

- Как вы думаете, какую выгоду принесет применение данного проекта, являющегося новшеством для банковского сектора, рынку и Unibank?

- В результате этой инициативы выгоду получают все стороны: и сотрудники, и банк, и общество. Мы надеемся, что данный проект, сам являющийся инновацией в банковском секторе страны, станет основой для появления новых трендов на рынке, создания новых идей. В следующем году UniBank продолжит внедрение новых инициатив в рамках нашей программы стратегической трансформации.

В целях упрощения приема потенциальных предложений из внешних источников и контроля конфиденциальности данной коммуникации мною, как CEO Unibank была создана специальная возможность. Лица, желающие представить свои проекты и идеи, а также задать вопросы, могут писать напрямую мне на электронную почту [email protected] Все обращения являются строго конфиденциальными.