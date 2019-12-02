Ким Чен Ын готовит Трампу "подарок к Рождеству"

С таким заявлением выступил первый заместитель главы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, обвинивший США в затягивании переговоров по денуклеаризации и в использовании американскими политиками этих переговоров в своих целях, пишет Интерфакс.

"Диалог, разрекламированный США, по существу, является не чем иным, как глупым трюком, созданным для того, чтобы втянуть КНДР в этот диалог и использовать его в политических целях и в ходе избирательной кампании в США", - сказал Ри Тхэ Сон, добавив: "От Соединенных Штатов полностью зависит то, какой подарок на Рождество они захотят получить".

В начале октября в Стокгольме сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение. При этом США заявили, что обе стороны провели "хорошие" обсуждения.