Согласно проведенным исследованиям и анализам, а также прогнозам экспертов в этой сфере, в начале следующего года ожидается резкий рост цен на рынке недвижимости.

В настоящее время массу потенциальных покупателей недвижимости интересуют тенденции предстоящих месяцев. Традиционно азербайджанский народ рассматривает недвижимость как надежный и долгосрочный актив, и в то же время как наследство, которое можно передать будущим поколениям. В этом смысле изменения цен на рынке жилья вызывают беспокойство среди покупателей.

Директор Экспертного центра недвижимости Рамиль Османлы говорит, что есть ряд факторов для повышения цен: «Принятые в течении последнего года решения в сфере жилищного строительства, распоряжения и рекомендации руководства страны в связи с градостроительными и инфраструктурными проектами, социальные проекты по улучшению квартирно-бытовых условий населения, высокий спрос на жилплощадь, наплыв туристов и демографические факторы, связанные с поселением».

Эксперт говорит, что президент Ильхам Алиев на встрече с главой Исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым дал поручение предпринять серьезные шаги в сфере строительства.

«Здесь внимание привлекают два серьезных момента. Первый - это сохранение 2-3-этажных исторических домов рядом со станцией метро «Ичеришехер» и на прилегающих территория, недопустимость строительства на их месте высотных домов. А второй - это снижение коэффициентов в строительных нормах и их соблюдение. Теперь после этих распоряжений рост цен на квартиры на этой территории неизбежен. Строительство высотных домов в центре Баку ограничено. Это решение особенно важно с точки зрения сохранения исторических архитектурных строений в «Ичеришехер» и окрестностях. Отсутствие новых построек в центре и растущий из года в год спрос оказывают влияние на цены. Также на рост цен оказывает влияние ежегодно растущий поток туристов в страну. Среди богатых туристов есть те, кто хотят стать владельцами недвижимости в центре Баку. И такие примеры уже есть. Из всего сказанного можно прийти к такому выводу, что в столице, особенно в центре, рост цен в следующем году неизбежен», - сказал Рамиль Османлы.