Токаев: Присоединение Крыма к России не аннексия

"То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - сказал Токаев, отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана "напугано событиями в Украине, а именно аннексией Крыма", сообщает ТАСС.

В Казахстане не считают присоединение Крыма к России аннексией, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.

Токаев отметил, что казахстанские власти не испытывали никакого страха, поскольку у республики "абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией": "Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства".

"Хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева, - добавил Токаев. - Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске".

"На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта", - подчеркнул президент Казахстана.