Президент УЕФА: «Азербайджан заслужил это, разве Англия – центр мира?»

Учитывая то, что в июне на Евро-2020 в столицу Азербайджана вновь приедут британские болельщики – фанаты сборной Уэльса, - данный вопрос снова приобрел актуальность.

Президент УЕФА Александр Чеферин по просьбе британского издания Mirror вновь вернулся к теме майского финала Лиги Европы в Баку между «Челси» и «Арсеналом» (4:1).

Радует, что глава Европейского футбольного союза ничуть не изменил своего мнения, в очередной раз встав на защиту Баку.

«Я скажу вам одну вещь: если бы в финале играли две азербайджанские команды, и мы сказали бы им, что игра будет в Лондоне, то никто не стал бы жаловаться, - говорит Чеферин. - Президент одного из клубов английской Премьер-лиги сказал мне: «Английские фанаты хотят самые дешевые билеты и самых дорогих игроков».

Нельзя говорить, что финал должен был состояться в Англии. Кто знал, что там сыграют две английские команды? Мы это поняли лишь за месяц. Как вы это измените? Это невозможно. Поверьте мне, мы готовимся к финалу за полтора года.

Кроме того, азербайджанский народ был так горд, так счастлив. Это немного дискриминационно думать, что они этого не заслужили, потому что они далеко откуда? Разве Англия – центр мира?».