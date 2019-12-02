AzerTelecom представляет Azerbaijan Digital Hub на Bakutel-2019

Магистральный интернет-провайдер, соединяющий Азербайджан со всемирной сетью интернета - компания AzerTelecom с 3 по 6 декабря представляет программу Azerbaijan Digital Hub по преобразованию Азербайджана в Региональный цифровой центр на BakuTel 2019 - 25-ой, юбилейной Азербайджанской международной выставке телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий, проводимой в Баку.

"С 2018 года AzerTelecom начала реализацию программы Azerbaijan Digital Hub по превращению Азербайджана в Региональный цифровой центр для регионов Кавказа, СНГ, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и близлежащих регионов. Программа, состоящая из трех этапов, предполагает построение магистральной инфраструктуры, превращение Баку в точку обмена интернет-трафиком, построение в Азербайджане крупного Дата-центра и в целом формирование цифровой экосистемы.

В данный момент мы находимся на первом этапе по формированию магистральной инфраструктуры, осуществляем проекты как внутри страны, так и за ее пределами. Построение магистральной инфраструктуры за пределами страны включает в себя проведение магистральной фибероптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и странами Средней Азии. Транскаспийский проект, состоящий их двух маршрутов – Азербайджан-Казахстан и Азербайджан-Туркменистан, проходя через Азербайджан, сформирует Цифровой Шелковый путь между Европой и Азией. Недавно также с участием нашей компании был создан Консорциум государственно-частного сектора с целью усиления позиций Азербайджана как Цифрового Хаба в регионе, и мы проводим работу в рамках Консорциума по расширению применения цифровых технологий в различных сферах деятельности", – заявил Фуад Аллахвердиев.