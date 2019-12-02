Отдел информации 13:44

Очередная встреча главы Исполнительной власти Баку Эльдара Азизова с жителями поселка Локбатан в Гарадагском районе запомнилась примечательным диалогом мэра с одним из жителей поселка. Встречу предварял рассказ Э.Азизова о широкомасштабных работах по благоустройству, проводимых в столице, в том числе о ремонте многоэтажных зданий, установке новых лифтов, капитальном переустройстве дворов. Особо подчеркивалось, что глава государства дал поручение предпринять меры для еще большего развития поселков столицы.

Стоит отметить, что встреча проходила в традиционном формате «Открытый микрофон», где каждый желающий мог взять слово и высказать свои жалобы или предложения, а чиновники, стоя и со всем вниманием, слушать каждого. В этот раз глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов и глава Гарадагского района Сулейман Микаилов стоя выслушивали обращения граждан на протяжении трех часов. Взявший слово один из жителей поселка Локбатан неожиданно начал благодарить оппозицию, объясняя это тем, что ее лидеры раз за разом отказываются проводить свои митинги в Локбатане, где для этих целей власти города предлагают им специальную площадку. Обратился этот гражданин и к руководству города, выразив пожелание населения поселка не разрешать оппозиционерам проводить митинги в Локбатане, заявив, что его жители подобные акции никогда не посещают.

Житель поселка добавил, что такие митинги надо бы выводить за черту города, потому что они нарушают общественный порядок и покой населения. Локбатан очень оживленный населенный пункт, где люди живут и работают, то есть жизнь кипит, и любое массовое мероприятие может нарушить привычный ритм граждан и создаст им дискомфорт. «Мы каждый день ходим на работу, а по выходным гуляем с нашими детьми в парках и в центре Локбатана. Считаю, что в нашем поселке не нужно проводить митинги, потому что это доставляет нам дискомфорт. Считаем, что подобные мероприятия должны проводиться за чертой города, чтобы не мешать людям. Нам вообще непонятно, что именно оппозиционеры предлагают, вся их деятельность не вызывает никакого интереса и чужда нам. Прошу руководство города учесть наши пожелания и не разрешать митинги оппозиции в нашем поселке», - заявил местный житель. С пониманием выслушав гражданина, глава города Эльдар Азизов заявил, что Азербайджан - демократическое государство, где соблюдаются все права граждан, включая право на свободу слова и собраний. Вместе с тем мэр отметил, все это должно происходить в рамках соответствующего законодательства, и никакие акции не должны мешать привычной жизни граждан.