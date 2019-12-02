Новые соглашения Azercell в рамках Bakutel

Компании подписали меморандум о намерении в ходе выставки Bakutel, которая открылась в Баку 3 декабря и продлится до 6 декабря 2019 года. Соглашение включает план проекта на период с 2020 по 2022 годы, предусматривающий развитие совместных проектов на базе технологий 5G, проведение тестовых испытаний и формирование сценариев использования новых технологий.

Расширяя новые возможности дальнейшего технологического прогресса, в рамках Телекоммуникационной выставки Bakutel-2019 Azercell и Ericsson заключили стратегическое соглашение о намерении ускорить развитие технологий 5G в Азербайджане.

После успешного запуска первой пилотной сети 5G в Азербайджане в ноябре этого года во флагманском магазине Azercell, Ericsson и Azercell продолжают тестировать технологии пятого поколения в центре Баку. На Площади Фонтанов партнеры развернули предкоммерческую пилотную зону, подключившись к которой, пользователи мобильных устройств могут оценит преимущества 5G.

На территории выставки Bakutel-2019 Ericsson и Azercell развернули сеть 5G и продемонстрировали передовые возможности технологий мобильного интернета пятого поколения – во время открытого тестирования данные возможно было скачивать со скоростью в несколько гигабит в секунду. На выставке представлены три демо-кейса 5G: совместные мультисенсорные коммуникации, конференции с эффектом присутствия и зона мультиплеерных игр с применением технологий виртуальной реальности (VR).

Подписанное на Bakutel 2019 соглашение включает различные аспекты сотрудничества, в числе которых план по расширению предкоммерческой зоны 5G, а также развитие сценариев использования технологий 5G, внедрение IoT-технологий для угледобывающей промышленности, сельского хозяйства, промышленного производства, сферы ЖКХ и коммунальных услуг.