Новые соглашения Azercell в рамках Bakutel
Расширяя новые возможности дальнейшего технологического прогресса, в рамках Телекоммуникационной выставки Bakutel-2019 Azercell и Ericsson заключили стратегическое соглашение о намерении ускорить развитие технологий 5G в Азербайджане.
Компании подписали меморандум о намерении в ходе выставки Bakutel, которая открылась в Баку 3 декабря и продлится до 6 декабря 2019 года. Соглашение включает план проекта на период с 2020 по 2022 годы, предусматривающий развитие совместных проектов на базе технологий 5G, проведение тестовых испытаний и формирование сценариев использования новых технологий.
После успешного запуска первой пилотной сети 5G в Азербайджане в ноябре этого года во флагманском магазине Azercell, Ericsson и Azercell продолжают тестировать технологии пятого поколения в центре Баку. На Площади Фонтанов партнеры развернули предкоммерческую пилотную зону, подключившись к которой, пользователи мобильных устройств могут оценит преимущества 5G.
На территории выставки Bakutel-2019 Ericsson и Azercell развернули сеть 5G и продемонстрировали передовые возможности технологий мобильного интернета пятого поколения – во время открытого тестирования данные возможно было скачивать со скоростью в несколько гигабит в секунду. На выставке представлены три демо-кейса 5G: совместные мультисенсорные коммуникации, конференции с эффектом присутствия и зона мультиплеерных игр с применением технологий виртуальной реальности (VR).
Подписанное на Bakutel 2019 соглашение включает различные аспекты сотрудничества, в числе которых план по расширению предкоммерческой зоны 5G, а также развитие сценариев использования технологий 5G, внедрение IoT-технологий для угледобывающей промышленности, сельского хозяйства, промышленного производства, сферы ЖКХ и коммунальных услуг.
Вахид Мурсалиев, президент Azercell Telecom отметил: «Поскольку приминение технологий, которые станут основой для развития общества и экономики, является приоритетом для нашей компании, мы уделяем большое внимание инновационным решениям для высокоскоростной передачи данных в эру повсеместного подключения к сети. Вместе с нашим неизменным партнером Ericsson мы запустили первую пилотную 5G-сеть в стране – это достижение ставит Azercell в один ряд с мировыми лидерами рынка мобильной связи. Мы уверены, что технологии 5G – это не только важный шаг в развитии технологий мобильного интернета, но и возможность для компаний и отраслей работать с гораздо большей эффективностью и продуктивностью, и создавать новые услуги для пользователей».
Себастиан Толстой, президент компании Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии добавил: «Мы с удовольствием оказываем поддержку Azercell на пути внедрения 5G – новейших телекоммуникационных технологий, доступных в мире на сегодняшний день. На данный момент оборудование Ericsson используется в 24 коммерческих 5G-сетях в 14 странах на четырех континентах. Коммерческие услуги 5G пользуются популярностью среди абонентов, и спрос на них растет быстрыми темпами. Вместе с нашим ключевым азербайджанским партнером Azercell мы рады открыть пользователям мир больших возможностей, передовых решений и приложений, работающих на базе 5G».
Также в рамках пресс-конференции президент компании Azercell Вахид Мурсалиев подписал меморандум о намерении с директором Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльнаром Асадовым. Целью заключения меморандума является внедрение системы цифровой продажи номеров на основе технологии распознавания лица SmartCell (Face ID).
Будучи приверженным своей цели подготовить страну к новой эре подключения, Azercell будет продолжать расширять партнерские соглашения как с местными, так и с международными компаниями.