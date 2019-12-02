Погода на завтра: холодно, дождливо, ветрено
В четверг, 5 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами дождливо, днем дожди постепенно прекратятся, сильный северо-западный ветер во второй половине дня стихнет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 3-5, днем 6-9 тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 769 до 775 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана временами дождливо, в горных и предгорных районах снег, местами сильный. В отдельных местах туман, порывистый западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 0-4, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем от нуля до трех градусов тепла.