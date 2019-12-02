Информационно-вычислительный центр показал свои достижения на Bakutel-2019

Отметим, что Информационно-вычислительный центр, действующий свыше 45 лет, был первым учреждением в Азербайджане, которое выполнило вычисления и анализ, используя компьютерные технологии.

Информационно-вычислительный центр Министерства транспорта, связи и высоких технологий в этом году, как и в предыдущие годы, представит свои продукты и услуги на XXV Азербайджанской международной выставкой телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий Bakutel-2019.

Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) предоставляет такие услуги как «создание частных сетей», «программное обеспечение», «система хранения и обработки информации», «решения для системной интеграции», «создание веб-сайтов» и т.д.

В павильоне ИВЦ будут представлены новые проекты и интересные решения в области электронной подписи (облачная подпись, компактная подпись), программы электронного документооборота AzDoc, «э-кадр», технологии распознавания лица SmartCell (Face ID), колл-центра Azcall, платежной системы SmartPay.

Также в ходе выставки планируется проведение деловых встреч и подписание меморандумов.

Отметим, что е-подпись (электронная подпись) является средством удостоверения личности в виртуальном пространстве.

Облачная электронная подпись – это мобильная версия электронной подписи на основе облачных технологий.

Компактная электронная подпись – это подпись, которая позволяет подписывать множество документов одновременно в электронном виде.

AzDoc – это программа электронного документооборота, специальное приложение, обеспечивающее участникам обмен электронными документами, имеющими юридическую значимость.

e-Arxiv – это система структурированного хранения цифровых версий документов, которая архивирует электронные и отсканированные документы и обеспечивает безопасность хранения.

e-Kadr — это программное обеспечение, созданное с целью электронного учета и регулирования информации и операций, связанных с человеческими ресурсами на предприятиях и в организациях.

SmartCell — это система по продаже мобильных номеров с технологией распознавания лиц (Face ID).

Колл-центр Azcall – это система, разработанная для государственных учреждений, банковского сектора и частного сектора, которая сочетает в себе функциональность, необходимую для обеспечения высокого уровня управления.

Smartpay — это платежная система, предоставляющая возможность оплатить более 50-ти различных услуг, включая мобильную связь и домашний интернет, не выходя из дома.