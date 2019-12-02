Назван самый стильный мужчина в мире

Франко-американский актер Тимоти Шаламе признан самым стильным мужчиной в мире. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга British GQ, опубликованные на сайте журнала.

Такой титул актер получил благодаря оригинальным модным решениям, которые он демонстрирует на красных ковровых дорожках, пишет Лента.ру.

Британское издание отмечает, что к такому риску прибегают многие знаменитости, однако зачастую «терпят фиаско». «Но только не Шаламе, который носит самые затейливые дизайнерские сочетания, но выглядит так же круто и уверенно, как если бы на нем был обычный черный костюм», — заключили редакторы.

Кроме того, по мнению журналистов, всегда выглядеть стильно актеру помогают астеническое телосложение и «поразительно симпатичное лицо».