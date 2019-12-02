Макрон: Не стыжусь своих слов о НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему не стыдно за свои недавние слова о "смерти мозга" НАТО.

"Я совершенно их не стыжусь, потому что они позволили запустить дискуссии, которые были совершенно необходимы", - сказал Макрон в преддверии встречи глав государств и правительств стран НАТО, которая пройдет в окрестностях Лондона.

"Нам необходимо прояснить много вещей …, в частности, как нам сообща противостоять международному терроризму", - цитирует французского лидера РИА Новости. По его словам, их ответственность заключается в том, что чтобы устранить разногласия.