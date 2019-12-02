NEQSOL Holding об успешном зарубежном финансировании и приобретении Vodafone Украина

Ранее NEQSOL Holding объявил о подписании соглашения с МТС о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

NEQSOL Holding завершил сделку по приобретению Vodafone Украина. Финансирование сделки предоставила группа международных фондов и финансовых учреждений во главе с J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International A.G.

J.P. Morgan Securities Plc выступила финансовым консультантом для компании NEQSOL Holding. J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International A.G. организовали финансирование сделки. Финансирование было обеспечено при участии группы международных банков и институциональных инвесторов.

Инвестиционная команда NEQSOL Holding возглавила весь M&A процесс при поддержке DLA Piper, PwC, Deloitte и Detecon.

“С приобретением одной из самых успешных компаний в Украине мы реализуем нашу стратегию международного расширения. Я хотел бы поблагодарить все вовлеченные стороны, которые сделали возможным заключение сделки. Как стратегический инвестор, мы имеем долгосрочное видение и будем способствовать дальнейшему развитию компании”, – сказал Насиб Гасанов, основатель и владелец группы компаний NEQSOL Holding.

“NEQSOL Holding осуществляет деятельность в различных странах и отраслях. Благодаря международному опыту и достижениям, соответствию самым высоким международным стандартам в области финансов и комплаенса мы смогли привлечь существенный объем финансирования от авторитетных международных финансовых институтов. Мы успешно завершили сделку по приобретению Vodafone Украина, второй по величине телекоммуникационной компании в Украине. Это очередной важный этап в нашей стратегии международного расширения и выхода на новые рынки. Сделка была завершена в рекордно короткие сроки благодаря интенсивной совместной работе команды с нашими авторитетными организаторами финансирования и консультантами, такими как J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, DLA Piper, Linklaters, Deloitte, PwC и Detecon. Согласно нашей стратегии, мы инвестируем во внедрение передовых технологий и инноваций в телекоммуникационной сфере”, – сказал Юсиф Джаббаров, Генеральный Директор NEQSOL Holding.

“Мы рады участвовать в этом знаковом приобретении в Украине, которое принесло значительные иностранные инвестиции в региональный телекоммуникационный сектор”, – сказал Пуджа Тернер, глава CEEMEA Loan Finance в J.P. Morgan Securities plc.