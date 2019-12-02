Информационно-вычислительный центр Минсвязи и Azercell договорились о сотрудничестве

15:03

Информационно-вычислительный центр Министерства транспорта, связи и высоких технологий, как и в предыдущие годы, представляет свою продукцию на Международной выставке «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» Bakutel 2019. В ходе выставки между оператором мобильной связи Azercell и Информационно-вычислительным центром подписан меморандум о сотрудничестве по внедрению решения SmartCell, представленного в рамках мероприятия. Согласно меморандуму, сотрудничество между сторонами будет осуществляться в сфере внедрения электронного абонентского договора, заключенного между мобильным оператором и клиентом, его идентификации с изображениями лиц абонентов при помощи использования электронной подписи.

Меморандум подписали директор Информационно-вычислительного центра Эльнар Асадов и президент компании Azercell Вахид Мурсалиев. Отметим, что SmartCell – новое мобильное решение, сочетающее в себе технологии распознавания лица и электронной подписи. Кроме того, это цифровая система, которая осуществляет продажу мобильных номеров посредством технологии распознавания лица SmartCell (Face ID). Система при участии клиента в режиме реального времени позволяет идентифицировать полученное изображение с фотографией его удостоверения личности, а также подписывать абонентский договор при помощи электронной подписи.

Система по продаже номеров SmartCell имеет следующие преимущества как для операторов, так и для клиентов: – экономия времени; – электронный договор; – проведение операции при помощи электронной подписи; – идентификация фотографии (Face ID) продавца и клиента посредством электронной подписи; – обеспечение продажи только уполномоченными лицами; При осуществлении продажи номеров Национальным центром сертификационных услуг Министерства транспорта, связи и высоких технологий процесс предоставления сертификата электронной подписи очень прост. Так, с помощью мобильного приложения процесс распознавания лица осуществляется посредством удостоверения личности.