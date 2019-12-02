Информационно-вычислительный центр Минсвязи и Azercell договорились о сотрудничестве
Информационно-вычислительный центр Министерства транспорта, связи и высоких технологий, как и в предыдущие годы, представляет свою продукцию на Международной выставке «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» Bakutel 2019.
В ходе выставки между оператором мобильной связи Azercell и Информационно-вычислительным центром подписан меморандум о сотрудничестве по внедрению решения SmartCell, представленного в рамках мероприятия. Согласно меморандуму, сотрудничество между сторонами будет осуществляться в сфере внедрения электронного абонентского договора, заключенного между мобильным оператором и клиентом, его идентификации с изображениями лиц абонентов при помощи использования электронной подписи.
Меморандум подписали директор Информационно-вычислительного центра Эльнар Асадов и президент компании Azercell Вахид Мурсалиев.
Отметим, что SmartCell – новое мобильное решение, сочетающее в себе технологии распознавания лица и электронной подписи. Кроме того, это цифровая система, которая осуществляет продажу мобильных номеров посредством технологии распознавания лица SmartCell (Face ID). Система при участии клиента в режиме реального времени позволяет идентифицировать полученное изображение с фотографией его удостоверения личности, а также подписывать абонентский договор при помощи электронной подписи.
Система по продаже номеров SmartCell имеет следующие преимущества как для операторов, так и для клиентов:
– экономия времени;
– электронный договор;
– проведение операции при помощи электронной подписи;
– идентификация фотографии (Face ID) продавца и клиента посредством электронной подписи;
– обеспечение продажи только уполномоченными лицами;
При осуществлении продажи номеров Национальным центром сертификационных услуг Министерства транспорта, связи и высоких технологий процесс предоставления сертификата электронной подписи очень прост. Так, с помощью мобильного приложения процесс распознавания лица осуществляется посредством удостоверения личности.
На основе этих персональных данных формируются сведения по созданию и проверке э-подписи. Сведения по созданию э-подписи на идентификацию человека безопасно хранятся в соответствующей программе. На основе этой информации готовится сертификационный запрос на идентификацию человека. В соответствующую инфраструктуру Национального центра сертификационных услуг отправляется запрос на получение сертификата. Выданный центром сертификат принимается программой и готовится к полноценному использованию для подписания документов. Весь этот процесс осуществляется в течение короткого времени.
Также отметим, что технология SmartCell, сочетающая в себе технологии распознавания лица и электронной подписи, в будущем будет внедряться в банковской и финансовой сфере. При применении этой технологии также можно обеспечить проведение видеосъемки процесса.