В эти выходные кто-то обеспечит себе безбедную старость Азербайджанцы могут выиграть $285 миллионов
Вечером минувшего вторника так и не появился новый обладатель крупного выигрыша популярной лотереи США, поэтому сумма джекпота выросла до цифры более чем в $285 млн. Этот приз может найти своего владельца на следующем розыгрыше, который будет проводиться в ближайшую пятницу.
Приобрести официальные билеты можно онлайн, через сервис Thelotter.com.
Следующий тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится в пятницу, 6 декабря, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $285 миллионов.
Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 23, 43, 60, 63, 69 и «мегабол» 19. Угадай кто-то из участников лотереи в минувший вторник эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 250 миллионов долларов.
«Все только и говорят о джекпоте и бегут покупать лотерейные билеты, - сообщает Гордон Меденика, директор Mega Millions в специальном пресс-релизе. - Когда джекпоты достигают таких сумм, все начинают представлять, как изменится их жизнь в случае выигрыша.
Американцы любят покупать лотерейные билеты. По данным Североамериканской ассоциации штатных лотерей, за прошлый год они потратили свыше $80 миллиардов на лотерейные билеты. Это больше, чем американцы тратят на кинотеатры, видеоигры, книги, музыку и билеты на спортивные мероприятия вместе взятые.
Как жители Азербайджана могут участвовать в лотерее США?
Билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, а также в округе Колумбия и на Американских Виргинских островах.
Тем временем, приобрести официальные билеты можно онлайн, через сервис Thelotter.com. Для участия в тираже нужно пройти регистрацию на сайте, выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).
Сканы официальных билетов с выбранными номерами пользователи смогут увидеть в личном кабинете за несколько часов до начала тиража.
Эксклюзивное фото с победительницей $1 миллиона на сайте Thelotter.com.
Пять номеров принесли 23-летней Наталье из Украины выигрыш в $1 миллион в лотерею США Мега Миллионс. Девушка угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации — 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей приза второй категории.
Удачи!