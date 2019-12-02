Вечером минувшего вторника так и не появился новый обладатель крупного выигрыша популярной лотереи США, поэтому сумма джекпота выросла до цифры более чем в $285 млн. Этот приз может найти своего владельца на следующем розыгрыше, который будет проводиться в ближайшую пятницу.

Следующий тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится в пятницу, 6 декабря, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $285 миллионов.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 23, 43, 60, 63, 69 и «мегабол» 19. Угадай кто-то из участников лотереи в минувший вторник эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 250 миллионов долларов.

«Все только и говорят о джекпоте и бегут покупать лотерейные билеты, - сообщает Гордон Меденика, директор Mega Millions в специальном пресс-релизе. - Когда джекпоты достигают таких сумм, все начинают представлять, как изменится их жизнь в случае выигрыша.

Американцы любят покупать лотерейные билеты. По данным Североамериканской ассоциации штатных лотерей, за прошлый год они потратили свыше $80 миллиардов на лотерейные билеты. Это больше, чем американцы тратят на кинотеатры, видеоигры, книги, музыку и билеты на спортивные мероприятия вместе взятые.

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Билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, а также в округе Колумбия и на Американских Виргинских островах.

Тем временем, приобрести официальные билеты можно онлайн, через сервис Thelotter.com. Для участия в тираже нужно пройти регистрацию на сайте, выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

Сканы официальных билетов с выбранными номерами пользователи смогут увидеть в личном кабинете за несколько часов до начала тиража.