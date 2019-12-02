Роухани: освободить несправедливо задержанных манифестантов

Иранский президент Хасан Роухани призвал освободить всех несправедливо задержанных в ходе акций протеста, пишет ТАСС.

Глава иранского государства заявил о необходимости «продемонстрировать религиозное исламское милосердие». По словам Роухани, среди задержанных также оказались протестующие, которые не были вооружены.

Массовые акции протеста в Иране начались после того, как вступило в силу распоряжение правительства о трехкратном повышении цен на бензин. Митинги переросли в столкновения с полицией. Протестующие поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зафиксированы в сотне населенных пунктов.