Руководство Минобороны также ознакомилось с новым зданием штаба. Административные и служебные помещения штаба, оснащенные централизованной системой отопления, электричеством, водо- и газопроводом и линиями коммуникации, оборудованы мебелью.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новых военных объектов инженерного назначения в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Министру обороны доложено, что для выполнения задач, свойственных инженерно-саперным воинским частям, и совершенствования этих подразделений с технической точки зрения, а также повышения их боевого потенциала закуплена и передана войскам современная техника. Парк хранения различных видов техники, применяемой в ходе инженерного обеспечения военных операций, тактические классы, предназначенные для подготовки личного состава, другие административные здания полностью оснащены соответствующим оборудованием и средствами наглядной пропаганды.

З.Гасанов дал соответствующие указания командованию войск в связи с повышением боеспособности подразделений и эффективным использованием боевых средств.