Леонид Швец, автор haqqin.az 17:40

В Лондоне проходит двухдневный саммит НАТО по случаю 70-летнего юбилея организации. Еще до его начала было очевидно, что участникам не удастся скрыть острые противоречия, но оставался шанс, что до открытых раздоров не дойдет и удастся сохранить внешнюю видимость приличий. Дошло и не удалось. Дональд Трамп счел себя оскорбленным словами Эммануэля Макрона, сказанными за несколько недель до саммита о том, что НАТО нынче существует в ситуации «умершего мозга». Очевидно, что французский президент указывал на нежелание США играть прежнюю ведущую роль в альянсе. А если не Вашингтон, то тогда кто и как? Вопрос резонный, но про мозги было обидно, и Трамп среагировал.

Американский президент заявил, что НАТО служит великой цели, комментарии Макрона оскорбительны, и вообще Франция отрывается от НАТО. На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом Трамп на прямой вопрос журналистов, как он оценивает заявление французского президента, ответил в своей неповторимой манере: «Это очень, очень мерзкое заявление. Я думаю, во Франции очень высокий уровень безработицы. Франция экономически себя очень плохо чувствует. Когда у тебя такое тяжелое положение во Франции, когда ты видишь, что происходит, ты не можешь себе позволить такие жесткие заявления. У них был очень тяжелый год. Ты не можешь делать такие заявления о НАТО. Это очень неуважительно... Никому НАТО не нужно так, как Франции. США получают меньше всего преимуществ. Очень опасно, что они делают такие заявления». Еще раньше позицию Макрона раскритиковал турецкий президент, заявивший, что если у кого и мертвы мозги, так это у самого Макрона. А представления французского лидера о терроризме Эрдоган назвал «больными и неглубокими», выразив тем самым своего глубокое неприятие позиции европейских партнеров по НАТО, которые отказываются поддерживать Турцию в ее стремлении решить курдскую проблему с помощью военной операции у своих южных границ.