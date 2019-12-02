Саммит НАТО в Лондоне: улыбки сквозь зубы наш комментарий
В Лондоне проходит двухдневный саммит НАТО по случаю 70-летнего юбилея организации. Еще до его начала было очевидно, что участникам не удастся скрыть острые противоречия, но оставался шанс, что до открытых раздоров не дойдет и удастся сохранить внешнюю видимость приличий. Дошло и не удалось.
Дональд Трамп счел себя оскорбленным словами Эммануэля Макрона, сказанными за несколько недель до саммита о том, что НАТО нынче существует в ситуации «умершего мозга». Очевидно, что французский президент указывал на нежелание США играть прежнюю ведущую роль в альянсе. А если не Вашингтон, то тогда кто и как? Вопрос резонный, но про мозги было обидно, и Трамп среагировал.
Американский президент заявил, что НАТО служит великой цели, комментарии Макрона оскорбительны, и вообще Франция отрывается от НАТО.
На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом Трамп на прямой вопрос журналистов, как он оценивает заявление французского президента, ответил в своей неповторимой манере: «Это очень, очень мерзкое заявление. Я думаю, во Франции очень высокий уровень безработицы. Франция экономически себя очень плохо чувствует. Когда у тебя такое тяжелое положение во Франции, когда ты видишь, что происходит, ты не можешь себе позволить такие жесткие заявления. У них был очень тяжелый год. Ты не можешь делать такие заявления о НАТО. Это очень неуважительно... Никому НАТО не нужно так, как Франции. США получают меньше всего преимуществ. Очень опасно, что они делают такие заявления».
Еще раньше позицию Макрона раскритиковал турецкий президент, заявивший, что если у кого и мертвы мозги, так это у самого Макрона. А представления французского лидера о терроризме Эрдоган назвал «больными и неглубокими», выразив тем самым своего глубокое неприятие позиции европейских партнеров по НАТО, которые отказываются поддерживать Турцию в ее стремлении решить курдскую проблему с помощью военной операции у своих южных границ.
Что интересно, Дональд Трамп поддержал своего турецкого коллегу, оправдав приобретение Турцией российского зенитно-ракетного комплекса С-400, поскольку, по его словам, в этом вина администрации Обамы, отказавшейся продавать туркам систему «Патриот». Как известно, США не стали препятствовать и военной операции Турции в Сирии, дав приказ своим силам на отход из региона.
Для НАТО одной из важных проблем остается финансирование общих структур и программ. Трамп и тут похвастался, на этот раз в своем Твиттер: «С тех пор, как я вступил в должность, число стран, выполняющих свои обязательства, более чем УДВОИЛОСЬ, а расходы НАТО выросли на $130 млрд!» Решение о том, что доля США в бюджете НАТО будет сокращаться с нынешних 22,1% до 16% уже принято. 16% составит доля Германии, а Франция, которая платит 10,5%, пока отказывается платить больше. Тема сложная, болезненная, и свое выступление в Лондоне генсек Столтенберг начал с шутки, призванной смягчить ситуацию: «За прекрасный завтрак сегодня заплатила американская сторона».
Нынешняя встреча в Лондоне не решит массы накопившихся в альянсе проблем, это задача на ближайшие годы. И европейские партнеры, за исключением, конечно, Турции, очень надеются, что результаты президентских выборов в США в 2020 году существенным образом изменят политический контекст североатлантического измерения. В Европе открыто опасаются, что второй срок Трампа может стать приговором НАТО. Собственно, Эммануэль Макрон единственный, кто осмеливается прямо говорить о неприятных вещах, но, как это и бывает с вестником, приносящим плохие новости, сам же становится главным объектом критики. Но у него выборы лишь в 2022, он может себе позволить.