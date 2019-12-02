Bakcell на Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт

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Bakcell принимает участие в 25-й, юбилейной Азербайджанской международной выставке «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии». Оставаясь верной своей многолетней традиции, в этом году Bakcell вновь приветствует гостей и участников выставки на стенде компании, где они могут ознакомиться с лучшим покрытием сети и самым быстрым мобильным интернетом в Азербайджане, информацией о последних достижениях компании, продуктах и услугах, а также принять участие в развлекательных мероприятиях, интересных играх и конкурсах.

Кроме того, Bakcell с радостью расскажет о своем новом префиксе «099», который будет официально объявлен в ближайшем будущем. Гости стенда Bakcell на BakuTel-2019 смогут увидеть демонстрацию сети, которая имеет лучшее покрытие в стране и была протестирована всемирно известной компанией OOKLA, чтобы в третий раз подряд получить название самой быстрой мобильной сети в Азербайджане.

Сегодня сеть Bakcell, состоящая из более 8000 базовых станций, охватывает 99% населения и 93% территории страны (исключая оккупированные территории). Bakcell также использует самую большую сеть 4G в стране с точки зрения зоны покрытия и пропускной способности. Мой Bakcell: виртуальный центр обслуживания Посетители стенда могут ознакомиться с приложением My Bakcell - первым виртуальным центром обслуживания клиентов на местном телекоммуникационном рынке, а также протестировать его интересные и уникальные функции. Приложение «Мой Bakcell» позволяет клиентам совершать все необходимые транзакции со своим номером без необходимости звонить или посещать центр обслуживания клиентов. «Мой Bakcell» предоставляет пользователям такие уникальные преимущества, как максимальный уровень удобства и прозрачности, полный доступ к истории использования номера, список звонков и их продолжительности, а также список потраченных средств и множество других полезных функций, включая онлайн-чат.

AppLab: безграничные возможности для азербайджанской молодежи На стенде Bakcell также представлены два проекта, созданные молодыми азербайджанскими разработчиками в рамках инкубационного проекта AppLab, который призван помочь молодым местным специалистам реализовать свои идеи, мобильные приложения и технологии в течение всего процесса разработки, начиная с пилотной версии до готового продукта. «ToWaves» - это платформа, предназначенная для объединения людей с общими интересами и схожим мышлением, а «Bon.az» - это система «кэшбэка» для онлайн-покупок. Много подарков от Ulduzum И, конечно же, гости Bakcell на BakuTel-2019 не останутся без порции развлечений. Они будут приглашены принять участие в интересной игре от программы лояльности Bakcell Ulduzum, выиграть призы и узнать интересные факты об этой выгодной программе лояльности Bakcell и ее партнеров. Кроме того, на стенде Bakcell представлены игры виртуальной реальности и лотереи со множеством интересных призов.