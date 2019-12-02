Мехрибан Алиева навестила Алибабу Мамедова фото

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева побывала в гостях у народного артиста, известного исполнителя мугама, композитора-ханенде Алибабы Мамедова. Об этом сообщает АзерТАдж.

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