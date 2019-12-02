Родственники убитого армянского солдата окружили парламент

"Я хочу знать, кто убил моего сына, хочу знать причину. 20 лет, у него нет отца, родственников. У меня нет других детей, верните мне моего ребенка", - просит мать погибшего.

В Ереване родственники погибшего 2 декабря в оккупированном армянскими вооруженными формированиями Нагорном Карабах е военнослужащего Артура Аджамяна проводят акцию перед парламентом с требованием назвать и наказать виновных в его гибели. Об этом сообщает Sputnik Армения.

По ее словам, 1 декабря она говорила с сыном, он сказал, что с ним все нормально. Ночью, в день его рождения, женщина так и не дождалась от сына звонка.

Родственники Аджамяна попытались зайти на территорию парламента, однако полиция преградила им путь. После этого они потребовали встречи с главой постоянной парламентской комиссии по безопасности и обороне Андраником Кочаряном.

К родственникам вышел депутат езидского происхождения Рустам Бакоян (Аджамян был езидом по национальности). По его словам, депутаты могут лишь следить за ходом дела, но не имеют права вмешиваться. Дядя погибшего - Джамал заявил, что офицеры знают об убийстве, и хотят все подвести под самоубийство. По их мнению, в инциденте участвовал третий человек.

Дядя Аджамяна отметил, что если бы это было самоубийство, на голове должны были остаться характерные следы от ожога (от близости дула). Но их не обнаружили. По его данным, завязалась драка, после чего последовали выстрелы.

Акция перед зданием армянского продолжается.

2 декабря армянские СМИ распространили информацию, что в оккупированном Карабахе в результате стрельбы при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий армянской армии, еще один солдат получил ранение.