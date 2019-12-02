Ильхам Алиев: «Чиновники не должны смотреть на должность как на источник дохода» обновлено 18:20; фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Рустама Халилова и Вугара Новрузова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Гаджигабульского района и города Нафталан напомнил, что чиновники не должны смотреть на должность как на источник дохода, сообщает АзерТАдж.
«Я сегодня назначаю вас на должности глав исполнительной власти. Это большое доверие. Вы своей работой должны оправдать это доверие. В стране проводятся коренные реформы. Можно сказать, что эти реформы охватывают все сферы. Экономические реформы, реформы в финансовом секторе, мероприятия, связанные с прозрачностью, уже дают свои хорошие результаты. Успешное развитие нашей страны неоспоримо. Все авторитетные международные организации отмечают это», - сказал глава государства.
Ильхам Алиев отметил, что наряду со структурными реформами проводятся и кадровые реформы.
«Что касается структурных реформ, то общество высоко оценивает их. Утверждены новые структуры Администрации президента, Кабинета министров, и будет заново сформирован Милли Меджлис. Все это имеет одну цель: обеспечить успешное развитие нашей страны, сохранить нынешнюю хорошую атмосферу в стране и дать возможность проявить себя молодым профессиональным кадрам», - сказал глава государства.
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что только события октября-ноября в стране, проведенные мероприятия показывают, насколько высок международный авторитет Азербайджана и какая международная поддержка предоставляется.
«На высоком уровне прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств взял на себя Азербайджан. На высоком уровне прошел саммит Движения неприсоединения. При поддержке 120 стран мы были избраны председателем этой организации и будем председательствовать три года. Саммит мировых религиозных лидеров прошел в Азербайджане, и представители 70 стран – каждый из них отметил, что Азербайджан играет ведущую роль в мире в этой сфере», - сказал президент.
Глава государства отметил, что проводимые кадровые реформы, структурные реформы в тоже время еще больше возвышают международный имидж Азербайджана и высоко оцениваются гражданами.
«Последний проведенный опрос показал, что абсолютное большинство нашего народа поддерживает и одобряет нашу политику. Кадровые реформы будут продолжены. Проведенные в последнее время реформы уже дают результаты. В связи с этими реформами в обществе сформировалось положительное мнение и есть ожидания от них. Поэтому перед всеми назначенными новыми кадрами ставятся конкретные задачи и эти кадры должны выполнять их. Государственные чиновники не должны смотреть на должность как на источник дохода. Государственные чиновники должны служить народу. Их главная миссия заключается в этом. И вы тоже должны так работать», - сказал глава государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Рустама Халилова и Вугара Новрузова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Гаджигабульского района и города Нафталан. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.