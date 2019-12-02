«Я сегодня назначаю вас на должности глав исполнительной власти. Это большое доверие. Вы своей работой должны оправдать это доверие. В стране проводятся коренные реформы. Можно сказать, что эти реформы охватывают все сферы. Экономические реформы, реформы в финансовом секторе, мероприятия, связанные с прозрачностью, уже дают свои хорошие результаты. Успешное развитие нашей страны неоспоримо. Все авторитетные международные организации отмечают это», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая Рустама Халилова и Вугара Новрузова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Гаджигабульского района и города Нафталан напомнил, что чиновники не должны смотреть на должность как на источник дохода, сообщает АзерТАдж.

Ильхам Алиев отметил, что наряду со структурными реформами проводятся и кадровые реформы.

«Что касается структурных реформ, то общество высоко оценивает их. Утверждены новые структуры Администрации президента, Кабинета министров, и будет заново сформирован Милли Меджлис. Все это имеет одну цель: обеспечить успешное развитие нашей страны, сохранить нынешнюю хорошую атмосферу в стране и дать возможность проявить себя молодым профессиональным кадрам», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что только события октября-ноября в стране, проведенные мероприятия показывают, насколько высок международный авторитет Азербайджана и какая международная поддержка предоставляется.

«На высоком уровне прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств взял на себя Азербайджан. На высоком уровне прошел саммит Движения неприсоединения. При поддержке 120 стран мы были избраны председателем этой организации и будем председательствовать три года. Саммит мировых религиозных лидеров прошел в Азербайджане, и представители 70 стран – каждый из них отметил, что Азербайджан играет ведущую роль в мире в этой сфере», - сказал президент.

Глава государства отметил, что проводимые кадровые реформы, структурные реформы в тоже время еще больше возвышают международный имидж Азербайджана и высоко оцениваются гражданами.

«Последний проведенный опрос показал, что абсолютное большинство нашего народа поддерживает и одобряет нашу политику. Кадровые реформы будут продолжены. Проведенные в последнее время реформы уже дают результаты. В связи с этими реформами в обществе сформировалось положительное мнение и есть ожидания от них. Поэтому перед всеми назначенными новыми кадрами ставятся конкретные задачи и эти кадры должны выполнять их. Государственные чиновники не должны смотреть на должность как на источник дохода. Государственные чиновники должны служить народу. Их главная миссия заключается в этом. И вы тоже должны так работать», - сказал глава государства.