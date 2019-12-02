Скоро в Баку: Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe фото
Внедорожник Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe нового поколения появится у азербайджанских дилеров во второй половине 2020 года. Об этом сообщили в компании «Автокапитал-Азербайджан», генеральном представительстве Daimler AG в Азербайджане.
Отличительная черта этой модификации агрессивный передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, а также фирменная решетка радиатора с вертикальными прутьями.
По сравнению с предшественником новый купе-кроссовер стал на 39 миллиметров длиннее и на семь миллиметров шире – размеры увеличились до 4939 и 2010 миллиметров соответственно. Расстояние между осями теперь составляет 2935 миллиметров. Это на 20 миллиметров больше, чем у прежней модели, но на 60 миллиметров меньше, чем у обычного GLE.
Под капотом Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC установлен мощный 3-литровый двигатель R6 AMG мощностью 435 л.с. с крутящим моментом 520 Нм.
Самый мощный кроссовер набирает первую «сотню» за 5,3 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.
Прием заказов на новинку начался уже сейчас, но вот купить в Азербайджане их можно будет только с июня 2020 года.
Для заказа автомобиля обратитесь в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:
Autostar Kaukasus. Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976.
Abşeron Avtomobil Mərkəzi. Тел.: + 994 12 347 78 00.