В какие страны экспортирует электроэнергию «Азерэнержи»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия части проекта TANAP, которая будет соединена с Европой, особо подчеркнул, что Азербайджан экспортирует электроэнергию в зарубежные страны.
«Еще один проект связан с передачей электроэнергии. Азербайджан уже экспортирует электроэнергию в Грузию и Турцию. Если бы не было энергетических проектов, если бы в нашем регионе не было стабильности, взаимной поддержки, взаимопонимания, то ни один из проектов не был бы реализован», - сказал тогда глава государства.
Интересно, сколько же электроэнергии экспортирует Азербайджан в зарубежные страны? Глава центра прессы и общественных связей ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев заявил, что обмен энергией, включая экспорт, варьируется в зависимости от сезона и месяца.
«В декабре, в среднем, экспорт через азербайджано-грузинскую границу достигает 320 МВт, 50 МВт из которых направляются в Турцию. В то же время 10 МВт электроэнергии, экспортируемой Азербайджаном в Грузию, а оттуда в Турцию, затем экспортируются в Грецию», - сказал он.
В ОАО «Азерэнержи» сказали также, что в ближайшие месяцы планируется экспорт электроэнергии в другие европейские страны на контрактной основе.