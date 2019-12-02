В какие страны экспортирует электроэнергию «Азерэнержи»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия части проекта TANAP, которая будет соединена с Европой, особо подчеркнул, что Азербайджан экспортирует электроэнергию в зарубежные страны.

«Еще один проект связан с передачей электроэнергии. Азербайджан уже экспортирует электроэнергию в Грузию и Турцию. Если бы не было энергетических проектов, если бы в нашем регионе не было стабильности, взаимной поддержки, взаимопонимания, то ни один из проектов не был бы реализован», - сказал тогда глава государства.