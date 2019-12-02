Уникальная операция в таможенном госпитале врачи спасли пятилетнего мальчика; фото; видео
4 декабря в Центральном таможенном госпитале состоялась пресс-конференция, посвященная уникальной операции, выполненной впервые в истории мировой медицины. В ходе пресс-конференции начальник Научно-практического учебного центра Медицинского управления Государственного таможенного комитета сердечно-сосудистый хирург Рашад Махмудов и начальник отделения хирургии и трансплантологии Центрального таможенного госпиталя хирург-трансплантолог Мирджалал Кязыми подробно рассказали представителям СМИ об этой редчайшей операции.
Согласно информации, во время медицинского обследования в Центральном таможенном госпитале был подтвержден диагноз "врожденная гиперлипидемия" у пятилетнего пациента, поставленный ранее в отделении детских болезней и метаболизма Университетской клиники Хаджеттепе в Турции.
При гиперлипидемии в крови человека наблюдается аномально повышенный уровень липидов и липопротеинов, что является безусловным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в основном, в связи со значительным влиянием холестерина на развитие атеросклероза. В результате повреждения сосудистых стенок у детей нарушается функция целого ряда органов и развивается ишемическая болезнь сердца. Как правило, дети с врожденной гиперлипидемией живут максимум 11-12 лет. Обычно такие больные умирают от острого инфаркта миокарда.
В качестве единственного метода лечения семье больного в Центральном таможенном госпитале была предложена операция по трансплантации печени, которая бы позволила нормализовать нарушенный метаболизм. Донором маленького пациента стал его родной дядя.
В ходе предоперационной подготовки, результаты коронарной ангиографии пациента показали, что сосуды, питающие сердце, сужены на 90%. А это означало, что больной мог умереть в любую минуту, в том числе и в ходе сложной операции по пересадке печени. Таким образом, 5-летнему пациенту экстренно потребовалось также проведение и другой сложной операции: аорто-коронарного шунтирования (АКШ) на открытом сердце.
Центральный таможенный госпиталь, в распоряжении которого имеется мощная современная техническая база и сплоченная команда высококвалифицированных специалистов, оказался готовым к этому вызову. Было принято беспрецедентное решение в ходе одной операции провести последовательно коронарное шунтирование (на бьющемся сердце!) и трансплантацию печени.
Таким образом, 13 ноября впервые в мире маленькому пациенту в ходе одной сложнейшей операции была успешно проведена операция по аорто-коронарному шунтированию (под руководством доктора Рашада Махмудова) и трансплантация донорской печени (под руководством доктора Мирджалала Кязыми). Информация о проведении данной операции на детях в доступных обзорах мировой медицинской литературы не приводится.
Уникальная операция, проведенная в Центральном таможенном госпитале, еще раз продемонстрировала неограниченные возможности отечественной медицины и высочайший уровень квалификации азербайджанских врачей.
На данный момент пациент выписан из стационара в удовлетворительном состоянии и находится в окружении своей семьи.