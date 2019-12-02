4 декабря в Центральном таможенном госпитале состоялась пресс-конференция, посвященная уникальной операции, выполненной впервые в истории мировой медицины. В ходе пресс-конференции начальник Научно-практического учебного центра Медицинского управления Государственного таможенного комитета сердечно-сосудистый хирург Рашад Махмудов и начальник отделения хирургии и трансплантологии Центрального таможенного госпиталя хирург-трансплантолог Мирджалал Кязыми подробно рассказали представителям СМИ об этой редчайшей операции.

Согласно информации, во время медицинского обследования в Центральном таможенном госпитале был подтвержден диагноз "врожденная гиперлипидемия" у пятилетнего пациента, поставленный ранее в отделении детских болезней и метаболизма Университетской клиники Хаджеттепе в Турции.

При гиперлипидемии в крови человека наблюдается аномально повышенный уровень липидов и липопротеинов, что является безусловным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в основном, в связи со значительным влиянием холестерина на развитие атеросклероза. В результате повреждения сосудистых стенок у детей нарушается функция целого ряда органов и развивается ишемическая болезнь сердца. Как правило, дети с врожденной гиперлипидемией живут максимум 11-12 лет. Обычно такие больные умирают от острого инфаркта миокарда.

В качестве единственного метода лечения семье больного в Центральном таможенном госпитале была предложена операция по трансплантации печени, которая бы позволила нормализовать нарушенный метаболизм. Донором маленького пациента стал его родной дядя.