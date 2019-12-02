В Пхеньяне заговорили о вооруженном конфликте с США

Состояние перемирия между США и КНДР может в любой момент перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт. Об этом говорится в заявлении начальника генштаба Корейской народной армии Пак Чен Чхона, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"КНДР и США технически находятся в состоянии войны, и перемирие может перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт в любой момент, даже из-за любой случайности", - цитирует ТАСС начальника Генштаба КНДР.

Заявление генерала стало реакцией на недавние слова американского президента Дональда Трампа о том, что хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном не помешают США применить оружие против КНДР в случае необходимости. "Использование вооруженных сил против КНДР станет ужасной вещью для США", - предупредил Пак Чен Чхон.